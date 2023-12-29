Жоров Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтасецкая (Жорова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Жорова Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 30.08.1970
Дочь: Кузьмичева (Жорова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Жорова Валентина Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область