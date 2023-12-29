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Жоров Владимир Андреевич

Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Жоров Андрей Исааков

Мать: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтасецкая (Жорова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Жорова Валентина Григорьевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Валентина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 30.08.1970

Дочь: Кузьмичева (Жорова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Жорова Валентина Григорьевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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