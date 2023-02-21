Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра

Мавра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Между 1826 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816 ст.

Муж: Артём Васильев

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Степан Артемьев

Отец ребёнка: Артём Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Между 1826 и 1834
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Прасковья Артемьева

Отец ребёнка: Артём Васильев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close