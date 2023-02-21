Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиМежду 1826 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816 ст.
Муж: Артём Васильев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Степан Артемьев
Отец ребёнка: Артём Васильев
Смерть
Между 1826 и 1834
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Прасковья Артемьева
Отец ребёнка: Артём Васильев