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Назаров Николай Владимирович

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Место рождения

Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1905

Отец: Назаров Владимир Николаевич

Мать: Назарова (Семенова) Екатерина Ивановна

Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Генрих Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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