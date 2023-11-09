Назаров Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Генрих Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно