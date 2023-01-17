Терехова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти03.05.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1862