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Терехова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

03.05.1862

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Терехов Павел Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Терехов Онисим Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.

Сын: Терехов Степан Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Василий Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Петрович

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Иван Петрович

Смерть
03.05.1862
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