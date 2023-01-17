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Сапронов Дмитрий Гурьянович

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Место рождения

Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около ?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Сапронов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапронова Антонина Григорьевна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапронова Антонина Григорьевна

Смерть
Около ?.11.1943
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