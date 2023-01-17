Сапронов Дмитрий Гурьянович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиОколо ?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1937
Сын: Сапронов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапронова Антонина Григорьевна
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.11.1943