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Усов Карп Николаев

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Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

13.10.1914

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1914

Отец: Усов Николай Герасимов

Мать: Усова Пелагия Иннокентиева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Крещение
14.10.1914
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 2, дело №2114, стр. 79 Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Андрюшино, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бар... Показать все
Военная служба
?.07.1941
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Призван Куйтунским РВК. Рядовой, Минометчик, б.п., с. Куйтун ул.Ленина 10
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести ВОВ

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