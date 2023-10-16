Усов Карп Николаев
Место рождения
Дата рождения13.10.1914
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1914
Отец: Усов Николай Герасимов
Крещение
14.10.1914
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 2, дело №2114, стр. 79 Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Андрюшино, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бар... Показать все
Военная служба
?.07.1941
Призван Куйтунским РВК. Рядовой, Минометчик, б.п., с. Куйтун ул.Ленина 10
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести ВОВ