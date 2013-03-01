Смирнова (Фёдорова) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1932
Дата смерти?.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1965
Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович
Смерть
?.03.2013
Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия