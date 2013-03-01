Смирнова (Фёдорова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Фёдорова) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Малые Туваны, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

16.04.1932

Дата смерти

?.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Туваны, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1962

Сын: Смирнов Борис Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1965

Сын: Смирнов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1969

Сын: Смирнов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович

Большие Токташи, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Михайлович

Смерть
?.03.2013
Аликово, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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