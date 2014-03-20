Кошкин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна
Рождение ребёнка
15.05.1933
Сын: Кошкин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно