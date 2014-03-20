Кошкин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1920 г.р.
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1933 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кошкин Алексей Матвеевич

Мать: Кошкина Феклина Кузминична

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна

Рождение ребёнка
15.05.1933

Сын: Кошкин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Демидьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Евдокия Демидьевна

Смерть
Неизвестно
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