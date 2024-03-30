Филиппова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Анна Владимировна

Филиппова Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1926

Дочь: Палагина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Сергей Егорович

Смерть
Около 1941
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close