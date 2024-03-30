Филиппова Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1926
Дочь: Палагина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Егорович
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка