Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Кривоколяско Филипп Емельянович

Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривоколяска Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кривоколяско Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Кривоколяско Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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