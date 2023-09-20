Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Кривоколяско Филипп Емельянович
Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривоколяска Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кривоколяско Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1919
Сын: Кривоколяско Федор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно