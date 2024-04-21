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Никифоров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896 ст.

Отец: Никифоров Василий Иванович

Мать: Никифорова Мария Петровна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 577
Крещение
24.05.1896 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Сергей Иванов Поляков и Серпуховская мещанка девица Наталия Петрова Мыльникова.
Смерть
Неизвестно

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