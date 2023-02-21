Машков Александр Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашков Александр Феофанович

Машков Александр Феофанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1946

Сын: Машков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Машкова Александра

Островка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Машкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Машкова Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close