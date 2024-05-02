Рубцова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Рубцов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рубцов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Владимир Сергеевич

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