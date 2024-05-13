Бровкина Анна Никифоровна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Анна Никифоровна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Лукьян Куприянович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бровкин Антип Лукьянович

Отец ребёнка: Бровкин Лукьян Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Бровкина) Авдотья Лукьяновна

Отец ребёнка: Бровкин Лукьян Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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