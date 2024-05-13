Бровкина Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Бровкин Лукьян Куприянович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Бровкина) Авдотья Лукьяновна
Отец ребёнка: Бровкин Лукьян Куприянович
Смерть
Неизвестно