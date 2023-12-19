Бураков Аркадий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБураков Аркадий Тимофеевич

Бураков Аркадий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Буракова (Васютович) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Бураков Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Буракова (Васютович) Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.