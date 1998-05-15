Карпова Апполинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1915
Дата смерти15.05.1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915
Отец: Любин Иван Патрикеевич
Мать: Черняева Марфа Давыдовна
Рождение ребёнка
13.07.1937
Дочь: Вавринюк Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.06.1939
Сын: Карпов Борис Константинович
Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Карпов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич
Смерть
15.05.1998