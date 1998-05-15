Карпова Апполинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Апполинария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1915

Дата смерти

15.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915

Отец: Любин Иван Патрикеевич

Мать: Черняева Марфа Давыдовна

Рождение ребёнка
13.07.1937

Дочь: Вавринюк Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич

Рождение ребёнка
11.06.1939

Сын: Карпов Борис Константинович

Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карпов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Карпов Константин Кондратьевич

Смерть
15.05.1998
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