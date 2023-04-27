Орлова Наталия Андриановна
Место рожденияГород Владимир
Дата рождения18.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
24.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности