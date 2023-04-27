Орлова Наталия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Наталия Андриановна

Место рождения

Город Владимир

Дата рождения

18.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987

Отец: не указан

Мать: Горячева Людмила Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
24.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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