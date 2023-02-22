Телелюев Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Телелюев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Телелюев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Телелюев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848