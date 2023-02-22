Телелюев Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Телелюев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Телелюев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Телелюев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1848
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