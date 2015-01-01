Рекунова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Рекунова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Рекунов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рекунова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Рекунов Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекунов Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1925
Сын: Рекунов Николай Федорович
Отец ребёнка: Рекунов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Рекунов Федор Иванович
Смерть
1977