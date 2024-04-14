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Домна Сидоровна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Сидор Кузьмич

Мать: Аксинья Игнатьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 25 № после 23 " " глава семьи Алексей Сидорович главы семьи 1 сын Иван Алексеевич 1 сына от 2 жены 1 сын Павел Иванович главы семьи 2 сын Антип Алексеевич главы семьи 3 сын Евфим Алек... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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