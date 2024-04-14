Домна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Сидор Кузьмич
Мать: Аксинья Игнатьевна
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 25 № после 23 " " глава семьи Алексей Сидорович главы семьи 1 сын Иван Алексеевич 1 сына от 2 жены 1 сын Павел Иванович главы семьи 2 сын Антип Алексеевич главы семьи 3 сын Евфим Алек... Показать все
Смерть
После 1858 ст.