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Турышев Владимир Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970

Отец: не указан

Мать: Степанова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турышев Дмитрий

Мать ребёнка: Турышева Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
12.12.1993

Дочь: Брычева Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2010

Сын: Турышев Арсений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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