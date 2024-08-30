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Грехов Петр Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.07.1837

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1837

Отец: Грехов Иван Иванович

Мать: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.01.1860

Жена: Грехова (Китова) Анна Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1862

Сын: Грехов Николай Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Грехов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1867

Сын: Грехов Александр Петрович

Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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