Грехов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.07.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1837
Отец: Грехов Иван Иванович
Бракосочетание
08.01.1860
Рождение ребёнка
30.09.1862
Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1867
Сын: Грехов Александр Петрович
Мать ребёнка: Грехова (Китова) Анна Павловна