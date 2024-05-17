Недорубов Парфен Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Недорубов Филип Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорубова Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Недорубова Авдотья
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Недорубов Ларион Парфенов
Мать ребёнка: Недорубова Авдотья
Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1828