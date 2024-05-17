Недорубов Парфен Филиппов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубов Парфен Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Недорубов Филип Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Недорубов Николай Парфен

Мать ребёнка: Недорубова Авдотья

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Недорубов Ларион Парфенов

Мать ребёнка: Недорубова Авдотья

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1828

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