Колмогорцева (Боровских) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмогорцева (Боровских) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1905 и 1906

Дата смерти

Между 1977 и 1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогорцев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогорцев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогорцев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогорцев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмогорцев Василий Николаевич

Смерть
Между 1977 и 1978
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