Колмогорцева (Боровских) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1905 и 1906
Дата смертиМежду 1977 и 1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1977 и 1978