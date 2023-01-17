Иван Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Давидов
Мать: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
18.08.1903
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно