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Иван Максимов

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Давидов

Мать: Елена Яковлева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.10.1893

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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