Завадский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завадский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завадский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завадская Мария Егоровна
Рождение ребёнка
25.12.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завадская Мария Егоровна
Ульяново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно