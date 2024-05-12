Завадский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавадский Алексей

Завадский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завадский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завадский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадская Мария Егоровна

Рождение ребёнка
25.12.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завадская Мария Егоровна

Ульяново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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