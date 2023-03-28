Белоусова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Иван Александрович

Мать: Белоусова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Константин Викторович

Отец ребёнка: Ковалев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шейкина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Шейкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейкин Сергей

Смерть
Неизвестно

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