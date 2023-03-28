Белоусова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Иван Александрович
Мать: Белоусова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Константин Викторович
Отец ребёнка: Ковалев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шейкина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Шейкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейкин Сергей
Смерть
Неизвестно