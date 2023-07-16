Субботина (Гофман) Ирга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.07.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гофман Амалия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.12.1972
Дочь: Семененко Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Петрович
Смерть
16.07.2023