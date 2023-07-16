Субботина (Гофман) Ирга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Гофман) Ирга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гофман Амалия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.12.1972

Дочь: Семененко Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Петрович

Смерть
16.07.2023

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