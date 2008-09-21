Цамалаидзе Фодор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1977
Дочь: Пославская Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Фролова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Наталья Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Фролова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно