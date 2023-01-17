Нилич Георгий
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиМежду 1824 и 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
Между 1779 и 1812
Княжество Молдавское
Крещение
До 1779
Место жительства
Между 1779 и 1824
Работа или профессия
Между 1779 и 1835
Крепостной помещичий крестьянин
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Гражданство
После 1812
Россия
Смерть
Между 1824 и 1835
Похороны
Между 1824 и 1835