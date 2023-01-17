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Нилич Георгий

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Место рождения

Маршинцы, Чернівецька область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Между 1824 и 1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Маршинцы, Чернівецька область
Гражданство
Между 1779 и 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Крещение
До 1779
Маршинцы, Чернівецька область
Место жительства
Между 1779 и 1824
Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
Между 1779 и 1835
Маршинцы, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьянин
Рождение ребёнка
1801

Сын: Нилич Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Маршинцы, Чернівецька область
Гражданство
После 1812
Маршинцы, Чернівецька область
Россия
Смерть
Между 1824 и 1835
Маршинцы, Чернівецька область
Похороны
Между 1824 и 1835
Маршинцы, Чернівецька область
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