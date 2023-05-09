Селявко Матвей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявко Матвей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Олефир Раиса Матвеевна

Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1946

Дочь: Малямина Алла Матвеевна

Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1953

Дочь: Рочева Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна

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