Селявко Матвей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Олефир Раиса Матвеевна
Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1946
Дочь: Малямина Алла Матвеевна
Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Рочева Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Селявко Анна Ивановна