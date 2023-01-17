Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения24.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1881
Рождение ребёнка
17.02.1902
Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Рождение ребёнка
17.11.1903
Сын: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Рождение ребёнка
16.02.1905
Сын: Салтаусов ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Салтаусова ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно