Яскевич Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскевич Алеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.2001

Дочь: Яскевич Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович

Рождение ребёнка
05.10.2002

Дочь: Яскевич Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович

Рождение ребёнка
13.02.2007

Сын: Яскевич Никита Алесандрович

Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович

Рождение ребёнка
22.07.2008

Дочь: Яскевич Мария Александровна

Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовский Александр Викторович

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