Яскевич Алеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.2001
Дочь: Яскевич Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович
Рождение ребёнка
05.10.2002
Дочь: Яскевич Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.02.2007
Сын: Яскевич Никита Алесандрович
Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович
Рождение ребёнка
22.07.2008
Дочь: Яскевич Мария Александровна
Отец ребёнка: Романовский Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно