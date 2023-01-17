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Харитонов Петр
Харитонов Петр
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
24.06.1890
Пол
Мужской
Отец
Харитонов Евстратий Галактионович
1850 г.р.
Мать
Харитонова (Широкова) Антонина Спиридоновна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1890
Отец:
Харитонов Евстратий Галактионович
Мать:
Харитонова Антонина Спиридоновна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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