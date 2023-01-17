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Харитонов Петр

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

24.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1890

Отец: Харитонов Евстратий Галактионович

Мать: Харитонова Антонина Спиридоновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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