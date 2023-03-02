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Тюрин Василий Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

16.02.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Тюрин Ульян Андреев

Мать: не указана

Смерть
16.02.1916 ст.
Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
60 лет, от ревматизмы
Похороны
18.02.1916 ст.
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
на отведенном кладбище
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