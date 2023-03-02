Тюрин Василий Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти16.02.1916 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Тюрин Ульян Андреев
Мать: не указана
Смерть
16.02.1916 ст.
Вольный Тимирган, Мензелинская волость, Мензелинский уезд
60 лет, от ревматизмы
Похороны
18.02.1916 ст.
Нижние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
на отведенном кладбище