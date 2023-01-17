Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Мефодий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Ерофей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1722
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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