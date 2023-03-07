Булдаков Еремей Емильянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Булдаков Емильян Агапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1820 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Параскева (Яковлева)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фекла Еремеева
Мать ребёнка: Булдакова Параскева (Яковлева)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1832