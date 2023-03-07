Булдаков Еремей Емильянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Еремей Емильянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1828 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Булдаков Емильян Агапов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Параскева (Яковлева)

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фекла Еремеева

Мать ребёнка: Булдакова Параскева (Яковлева)

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Параскева (Яковлева)

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1832
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