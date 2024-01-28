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Груздев Родион Савельевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Груздев Савелий

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Груздева) Авдотья Родионовна

Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Груздева) Лисафья Родионовна

Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Груздева) София Родионовна

Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Груздева) Елизавета Родионовна

Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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