Груздев Родион Савельевич
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Груздев Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Груздева) Авдотья Родионовна
Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Груздева) Лисафья Родионовна
Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Груздева) София Родионовна
Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Груздева) Елизавета Родионовна
Мать ребёнка: Груздева Аксинья Андреевна
Смерть
Неизвестно