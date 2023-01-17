Блинова Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Дария Никитична
Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Степанида Никитична
Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин
Рождение ребёнка
02.06.1827 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Агафия Никитична
Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.