Блинова Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Евдокия Федотовна

Блинова Евдокия Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Дария Никитична

Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Степанида Никитична

Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин

Рождение ребёнка
02.06.1827 ст.

Сын: Блинов Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Агафия Никитична

Отец ребёнка: Блинов Никита Калинин

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close