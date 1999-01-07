Григорьев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

07.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

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Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Григорьев Александр Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Михайловна

Салехард
Рождение ребёнка
09.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Лидия Михайловна

Смерть
07.01.1999
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