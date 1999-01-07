Григорьев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1951
Дата смерти07.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Григорьев Александр Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Михайловна
Салехард
Рождение ребёнка
09.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1999