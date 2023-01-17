Гордеева (Фадеева) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти26.12.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Фадеев Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1881
Рождение ребёнка
25.01.1882
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1883
Сын: Гордеев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1884
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Гордеева Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
23.05.1887
Сын: Гордеев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
18.07.1888
Сын: Гордеев Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
25.09.1890
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
18.01.1893
Дочь: Подковыркина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович
Смерть
26.12.1895