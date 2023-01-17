Гордеева (Фадеева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Фадеева) Надежда Ивановна

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Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

26.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Фадеев Иван Иванович

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1881

Муж: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Гордеев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1883

Сын: Гордеев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1884

Сын: Гордеев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Гордеева Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1887

Сын: Гордеев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Гордеев Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1890

Сын: Гордеев Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Дочь: Подковыркина Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гордеев Фёдор Фёдорович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.12.1895
Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
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