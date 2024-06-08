Kraft Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kraft Georg Konrad
Рождение ребёнка
1843
Сын: Kraft Georg Konrad
Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Kraft) Katarina
Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Kraft) Elisabeth
Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad
Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно