Kraft Elisabeth 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kraft Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kraft Georg Konrad

Рождение ребёнка
1843

Сын: Kraft Georg Konrad

Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1846

Сын: Kraft Georg Christian

Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Kraft) Katarina

Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Kraft) Elisabeth

Отец ребёнка: Kraft Georg Konrad

Kraft, Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно

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