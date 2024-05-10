Шитова (Широкова) Наталья Николаевна
Место рожденияс. Бутенки Горьковской области Зуевского райна
Дата рождения18.08.1888
Дата смерти01.03.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Жена Наталья Николаевна , в браке -сын Модест, второй брак Натальи Николаевны с Шитовым Иваном Игнатьевичем, который усыновил Модеста .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Модест Павлович
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
24.01.1921
Муж: не указан
Второй брак с Шитовым Иваном Игнатьевичем От первого брака сын Модест / отчество Павлович/
Рождение ребёнка
17.11.1921
Дочь: Овсянникова (Шитова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.04.1924
Дочь: Широкова (Шитова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич
Смерть
01.03.1976