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Шитова (Широкова) Наталья Николаевна

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Место рождения

с. Бутенки Горьковской области Зуевского райна

Дата рождения

18.08.1888

Дата смерти

01.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888

Отец: Широков Николай Лаврентьевич

Мать: Широкова Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Жена Наталья Николаевна , в браке -сын Модест, второй брак Натальи Николаевны с Шитовым Иваном Игнатьевичем, который усыновил Модеста .
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шитов Модест Павлович

Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Модест Павлович

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
24.01.1921

Муж: не указан

Второй брак с Шитовым Иваном Игнатьевичем От первого брака сын Модест / отчество Павлович/
Рождение ребёнка
17.11.1921

Дочь: Овсянникова (Шитова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.04.1924

Дочь: Широкова (Шитова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шитов Иван Игнатьевич

Смерть
01.03.1976

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