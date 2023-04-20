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Чевалкова Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1871

Дочь: Чевалкова Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Чевалков Лукьян Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
02.01.1874

Дочь: Чевалкова Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Чевалков Лукьян Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевалков Лукьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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