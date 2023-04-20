Чевалкова Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1871
Дочь: Чевалкова Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Чевалков Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1874
Дочь: Чевалкова Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Чевалков Лукьян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно