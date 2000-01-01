Соловьёва (Панина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Панина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1976

Дочь: Тарасова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1979

Дочь: Койчева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1985

Дочь: Тер-Саакова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Анатолий Иванович

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