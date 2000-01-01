Соловьёва (Панина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1976
Дочь: Тарасова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1979
Дочь: Койчева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1985
Дочь: Тер-Саакова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно