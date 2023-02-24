Аксенов Василий Тихонов
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Аксенов Тихон
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
01.08.1868
Мать ребёнка: Аксенова Матрёна Прокофьева
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно