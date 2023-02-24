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Аксенов Василий Тихонов

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аксенов Тихон

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Аксенов Максим Васильев

Мать ребёнка: Аксенова Матрёна Прокофьева

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Матрёна Прокофьева

Смерть
Неизвестно
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