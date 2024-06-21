Карягин Николай Александрович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карягин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карягин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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