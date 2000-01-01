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Ерёмина Параскева Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тупицына Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Ерёмин Ларион Моисеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Настаси Ларионовна

Отец ребёнка: Ерёмин Ларион Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Ларион Моисеевич

Смерть
После 1858
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