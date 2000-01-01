Ерёмина Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тупицына Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Ерёмин Ларион Моисеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Настаси Ларионовна
Отец ребёнка: Ерёмин Ларион Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858