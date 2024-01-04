Мордовина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордовин ?
Отец ребёнка: Мордовин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мордовин Иван
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Мордовин Иван
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область