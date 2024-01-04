Мордовина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордовин ?

Отец ребёнка: Мордовин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордовин Иван

Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Мордовин Иван

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

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