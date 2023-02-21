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Полысалов Василий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полысалов Никита Сергеевич

Мать: Полысалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Учаева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

г.Владивосток
Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Полысалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Мезенина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

г.Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Варвара Никитовна

Мать ребёнка: Анисья Николаевна

Смерть
31.?.?
Причина смерти: несчастный случай
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