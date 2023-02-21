Полысалов Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.?.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Учаева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
г.Владивосток
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Полысалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Мезенина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
г.Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Варвара Никитовна
Мать ребёнка: Анисья Николаевна
Смерть
31.?.?
Причина смерти: несчастный случай